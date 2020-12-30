Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Venezuela'da doğal gaz tüplerini taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı
[Fotoğraf: Getty ]
Venezuela'nın Monagas eyaletinde içinde doğal gaz bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Monagas eyaletine bağlı Piar kasabasında, doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonun kasasında patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 45 kişi bölgedeki hastanelere sevk edilirken, yetkililer, 2 tüpün alev almasının ardından kamyonun kasasındaki yaklaşık 150 tüpün havaya uçtuğunu açıkladı.
Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.
Sıradaki Haber
Almanya'da koronavirüs tedavisi gören Tebbun ülkesine döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz