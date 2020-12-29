Haber İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yapıldı.

Haberde, savunma yetkililerinin, Azerbaycan'ın 6 haftalık savaşta Türk SİHA'larını kullanmasının Ermenileri yenilgiye uğratmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığı belirtildi.

İngiltere'nin 2021'in başlarında açıklanacak 5 yıllık savunma bütçesinin bir parçası olarak kendi daha ucuz SİHA'larını edinmek istediği ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bayraktar TB2'nin başarısı

Baykar Bayraktar TB2'nin 150 kilometre kadar bir menziline sahip olduğu, havada 24 saat kalabildiği örnek gösterildi.

Yetkililer tarafından, Baykar Bayraktar TB2'nin diğer ülke SİHA'larına oranla daha ekonomik olduğu vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin SİHA'larla bölgesindeki dengeyi değiştirdiği ifade edildi.

İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünden (RUSI) Prof. Michael Clarke'ın "Azerbaycanlıların insansız hava araçları kullanımı belirleyici oldu" dediği belirtildi.

Savunma Bakanı Türk SİHA'larını örnek göstermişti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 11 Aralık'ta, Türkiye'nin İHA, SİHA ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek göstermişti.