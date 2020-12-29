Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünlü Çinli piyanist Fou Ts'ong koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Getty]
Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, yeni tip koronavirüs nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü piyanistin ölümünü, İngiltere'de Kraliyet Müzik Koleji Profesörü ve Fou'nun öğrencisi Cianing Kong duyurdu.
COVID-19'a yakalanan Fou'nun, 1950'den bu yana yaşadığı Londra'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin'de 1934'te seçkin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen piyanist, kariyerinin başında Şanghay Semfoni Orkestrası'nın kurucusu İtalyan şef Mario Paci ile çalıştı.
Avrupa'da müzik eğitimi almak için 19 yaşında Çin'den ayrılan ve Varşova'ya giden Fou, burada Chopin yarışmasında ödül kazanarak uluslararası üne kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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