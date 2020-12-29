Ülke genelindeki verileri derleyen COVID Takip Projesi’ne göre, pazartesi günü COVID-19 nedeniyle hastanelerde yatanların sayısı 121 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtilen bu sayının 22 bin 592’sini yoğun bakım ünitelerinde yatanlar oluştururken, 2 Aralık’tan bu yana hastanelerde tedavi altına alınan COVID-19 hasta sayısının ise 100 binin altına düşmediğine dikkat çekildi.

En fazla hastanede yatan Teksas'ta

Eyalet bazında da Teksas, "hastanede tedavi altında bulunan 11 bin 351 COVID-19 hastası ile en yüksek seviye"yi gördü.

Kuzey Carolina ve Arkansas eyaletlerinde ise dün hastanelerdeki salgın hastası sayısı tavan yaptı.

"Çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor"

Yerel televizyon kanalı ABC’ye konuşan Arkansas Valisi Asa Hutchinson, hastaneye yatış sayısındaki artışın, uzun Noel tatilinden sonraki birikmeden kaynaklı olup olmadığını anlamak için birkaç gün geçmesi gerektiğini belirtti.

Hutchinson, "Ne olursa olsun çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor" dedi.

COVID-19 verilerini toplayan "Worldometers"a göre, toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaşan ABD’de şimdiye kadar 11 milyon 700 binden fazla COVID-19 hastası iyileşti, 343 binden fazla kişi ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.