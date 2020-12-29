TİKA tarafından Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın ve Tiflis yönetiminin kontrol ettiği köylerde, 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı mağduru ailelere COVID-19'la mücadele kapsamında maske, eldiven, sabun, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

Şindisi köyüne gelen TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, savaş mağduru kişilerle bir araya gelerek, onlara yardım kolilerini teslim etti.

2 bin aileye yardım sağlandı

Demirdağ, "Biz, TİKA Tiflis Program Koordinatörlüğü olarak salgının ağır sosyal ekonomik şartlarında, Gürcistan hükümetinin belirlediği sağlık güvenliği normlarına uygun, halkın en dezavantajlı gruplarının yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Salgının ilk dalgasında bahar aylarında Gürcistan'da 2 bine aileye benzer yardım sağladıklarını belirten Demirdağ, ülke genelinde çok sayıda ihtiyaç sahibi kişilere gıda ve hijyen yardım kolileri ulaştırdıklarını anlattı.

Demirdağ, şimdi ise Gürcistan'da salgının ikinci dalgasının yaşandığına dikkati çekerek, 710 aileye hijyen malzemeleri ulaştırılacaklarını aktardı.

