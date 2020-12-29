Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamala Harris, koronavirüs aşısı oldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.
Harris, Washington D.C.'de ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşı olmasından bir hafta sonra kameralar önünde canlı yayında aşı yaptırdı.
Kamala Harris, aşı yaptırdıktan sonra "Çok kolaydı, neredeyse hiç hissetmedim" dedi. Biden ve Harris, 20 Ocak 2021'de göreve başlamadan önce ikinci doz aşıyı da yaptırmış olacak.
Kamala Harris, aşının güvenli olduğunu göstermek için Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin ardından koronavirüs aşısı yaptıran son Amerikalı yetkili oldu.
Yakın zamanda COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ise henüz aşı yaptırmadı.
Etiketler: Kamala Harris Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 20:15
- 20:19
- 20:12
- 20:04
- 19:46
Sıradaki Haber
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz