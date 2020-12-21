Joe Biden, yeni tip koronavirüs aşısını Delaware eyaletindeki bir hastanede yaptırı.

Biden, canlı yayında aşısını olarak "Endişelenecek bir şey yok" dedi. Biden Amerikalılara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Biden, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısını yaptırdı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olmuştu.