Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.
Joe Biden, yeni tip koronavirüs aşısını Delaware eyaletindeki bir hastanede yaptırı.
Biden, canlı yayında aşısını olarak "Endişelenecek bir şey yok" dedi. Biden Amerikalılara aşı yaptırma çağrısında bulundu.
Biden, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısını yaptırdı.
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olmuştu.
Etiketler: ABD Aşı Çalışmaları Koronavirüs Joe Biden
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