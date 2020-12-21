İsrail Koronavirüs Kabinesi, salgınla mücadele kapsamında 23 Aralık'tan itibaren en az 10 gün süreyle yabancıların ülkeye girişinin yasaklanması kararı aldı.

Kabine ayrıca çarşamba gününden itibaren yurt dışından dönen İsraillilerin de belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmasını kararlaştırdı.

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Bu gelişme üzerine İsrail, dün İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 378 binden fazla kişi Covid-19'a yakalanırken, 3 bin 111 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.