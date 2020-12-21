Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ile Josep Borrell telefon görüşmesi yaptı.
Kaynaklar, görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını belirtti.
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