Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Avrupa Birliği, BioNTech ile Pfizer'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, BioNTech-Pfizer aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesine vardıklarını belirterek, alınacak ek 100 milyonla bu aşıdan 300 milyon doza sahip olacaklarını duyurdu.
Von der Leyen, AB'nin yakında diğer aşı üreticilerinden de aşı almaya başlayacağını aktardı.
AB, BioNTech-Pfizer ile 200 milyon doz ve ilave 100 milyon doz opsiyonlu olmak üzere satın alım anlaşması yapmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Avrupa Birliği
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