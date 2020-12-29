Federal polis gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Havice'ye bağlı Ariş, Ariş 2, Aşağı Ariş ve Mahuz köylerinde teröristlere 2 uçaksavar, 7 tanksavar, 4 el yapımı patlayıcı ve 4 TNT patlayıcısı ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.