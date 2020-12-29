Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te DEAŞ'a mühimmat operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın Kerkük kentinde federal polisin terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Federal polis gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, Havice'ye bağlı Ariş, Ariş 2, Aşağı Ariş ve Mahuz köylerinde teröristlere 2 uçaksavar, 7 tanksavar, 4 el yapımı patlayıcı ve 4 TNT patlayıcısı ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Irak Terör Örgütü
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