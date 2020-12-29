İspanya'da aşı olan hemşirede koronavirüs çıktı
İspanya'da koronavirüs aşısı olan bir hemşirenin test sonucu pozitif çıktı. Hemşire karantinaya alındı.
İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 320 artışla 50 bin 442'ye çıktı.
Yeni vaka sayılarında artışın gözlendiği İspanya'da salgının başlamasından bu yana tespit edilen vakalar 1 milyon 893 bin 502"ye ulaştı.
Aşı olan hemşirede COVID-19 çıktı
COVID-19 aşısının 27 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlandığı İspanya'da, ilk aşıların yapıldığı grupta olan Lleida kentindeki bakımevindeki bir hemşirenin pazartesi yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Aşıdan sadece 24 saat sonra COVID-19 tespit edilen hemşirenin, protokol gereği ev karantinasına alındığı açıklandı.
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki tüm yaşlıların ve çalışanların COVID-19 aşısı olduklarını hatırlatarak, virüsün aşı olan birine bulaşma riskinin çok düşük olduğunu ifade etti.
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