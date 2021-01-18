Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’dan AB ve ABD'ye "Navalnıy" cevabı: Kendi sorunlarınızla uğraşın
[Fotoğraf: AA]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren ABD ve Avrupa Birliği'ne, "Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın" karşılığını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceği Jake Sullivan ve AB'den Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bu açıklamaları "önceden hazırlanmış yorumlar" olarak nitelendiren Zaharova, "Uluslararası hukuka saygı gösterin. Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın" açıklamasında bulundu.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, geçen yıl zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan döner dönmez dün akşam Moskova’da havalimanında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Etiketler: ABD Avrupa Birliği Joe Biden Rusya
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