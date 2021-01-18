Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e çıktı.
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 631 kişiden 1418'i yoğun bakımda tedavi görüyor.
COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 422 bini geçti.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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