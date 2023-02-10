Moskova Merkez Camisi'nde cuma hutbesi sırasında Türkiye'deki deprem konu edildi.

Rusya'daki Müslümanların Türkiye'ye yardım etmesi çağrısında bulunulan hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Ardından depremde vefat edenler, yaralananlar ve depremden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Rusya Federasyonu'nun genelinde diğer tüm camilerde cuma namazından sonra dualar edildi, bazı camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı, hatimler indirildi.

Ülkedeki pek çok camide de yerel Müslüman dini idareleri tarafından depremzedeler için yardım toplandı.