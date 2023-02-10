Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'daki camilerde "asrın felaketi"nde vefat eden ve yaralananlar için dua edildi
Rusya'daki camilerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler ve yaralananlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Moskova Merkez Camisi'nde cuma hutbesi sırasında Türkiye'deki deprem konu edildi.
Rusya'daki Müslümanların Türkiye'ye yardım etmesi çağrısında bulunulan hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Ardından depremde vefat edenler, yaralananlar ve depremden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Rusya Federasyonu'nun genelinde diğer tüm camilerde cuma namazından sonra dualar edildi, bazı camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı, hatimler indirildi.
Ülkedeki pek çok camide de yerel Müslüman dini idareleri tarafından depremzedeler için yardım toplandı.
Etiketler: Rusya Deprem Kahramanmaraş
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