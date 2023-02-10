Baerbock, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Baerbock taziye defterine, "Bu feci depremin haberleri, görüntüleri beni ve ülkemizin dört bir yanını derinden etkiledi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte, vefat edenlerin yasını sizlerle birlikte tutuyoruz. Ülkemizde hemen herkesin etkilenen bölgeden tanıdıkları, arkadaşları var, hatta oradan geliyorlar. Dolayısıyla sizin acınız bizim de acımızdır. Almanya olarak Türkiye'deki insanların yanındayız ve yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini yazdı.

Berlin Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini daha önce de Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Berlin'deki yabancı misyon şefleri imzalamıştı.