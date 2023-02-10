Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek
[Fotograf: AA]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiğini hatırlattı.
Rusya’nın bu felaket nedeniyle Türkiye’ye destek verdiğine işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek.” dedi.
Peskov, Rusya’nın depremden ötürü Suriye’ye de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.
Etiketler: Kremlin Recep Tayyip Erdoğan Rusya Deprem
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