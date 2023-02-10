Ülke genelinde camilerde, cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler için sela ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Ülkede, devlet kurumlarının önündeki bayraklar yarıya indirildi.

Bu arada Türkiye ve Suriye’deki depremde ölenlerin anısına başkent Sofya’da tek olan Banya Başi Camisi'nde sela okundu.​​​​​​​

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Mutafa Kara, burada yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın komşu Türkiye’ye yaptığı yardımından dolayı teşekkür etti.

Türkiye için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Bulgaristan, asrın felaketinin ardından Türkiye’ye yardıma koşan ilk Avrupa Birliği ülkelerinden biri olmuştu.