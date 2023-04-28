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Dünya
AA 28.04.2023 20:21

Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezası verilmesini öngören yasayı imzaladı.

Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek
[Fotograf: AA]

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasa ile ülkenin ceza yasasında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, vatana ihanet suçunu işleyenlere 20 yıla kadar verilen hapis cezası, ömür boyu olacak.

Ayrıca, yasa gereği terör suçu işleyenler için 15 yıllık hapis cezası 20 yıla kadar çıkarıldı. Uluslararası terör suçu işleyenler ise 12 yıldan ömür boyu hapis cezasına kadar çarptırılabilecek.

Teröre azmettirme suçunu işleyenlere 5 ila 7 yıl, terör oluşumlarında yer alanlara ise 10 ila 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

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