Pakistan'daki çatışmalarda 3 asker öldü, 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, militanlar dün gece Hayber Pahtunhva'nın Lakki Marvat bölgesinde bulunan polis merkezine saldırdı.

Motosikletli canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 4 militan öldürüldü.

Militanlar Lakki Marvat'a bağlı Amir Kalam ve Tajbi Khel bölgelerinde de güvenlik güçlerine saldırdı. Güvenlik güçleri çıkan çatışmada 3 militanı etkisiz hale getirdi.

Çatışmalarda 3 asker de hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, çatışmalar sonucunda öldürülen 7 militanın silah ve mühimmatına el koydu.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva'ya bağlı Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis olmak üzere, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da, 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.

Hayber Pahtunhva'nın eyaletinde Dera İsmail Han bölgesinde 22 Mart'ta militanlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetmiş, 3 militan etkisiz hale getirilmişti.