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Dünya
AA 28.04.2023 20:19

BM: Sudan'da ateşkesin uygulanamaması Sudan halkı için yıkıcı ve trajik

Birleşmiş Milletler (BM), tarafların Sudan'da ateşkesi ihlal etmesinin halk için yıkıcı ve trajik etkileri olduğunu, BM için ise engelleyici rol oynadığını söyledi.

BM: Sudan'da ateşkesin uygulanamaması Sudan halkı için yıkıcı ve trajik
[Fotograf: Reuters]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Sudan'da süren çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

BM'nin Sudan'da mevcudiyetini sürdürdüğünü aktaran Dujarric, misyonun Port Sudan'dan faaliyet gösterdiğini belirterek, "Sudan halkının yanında olmaya devam ediyoruz." mesajını verdi.

Dujarric, birçok ülkede olduğu gibi BM'nin Sudan operasyonlarında da yerel personelin bulunduğunu ifade ederek, fırsat oldukça insani yardım sağlandığını ancak kendi personellerini de korumakla yükümlü olduklarını belirtti.

Tarafları müzakere masasına oturtmak için çok farklı çabalar yürütüldüğünü aktaran Dujarric, "Tabii ki öncelikli adım ateşkes. Edindiğimiz bilgiye göre çatışmalar sürüyor, bu da doğal olarak bizim insani yardım ulaştırma kabiliyetimizi etkiliyor." diye konuştu.

Dujarric, Sudan'da ateşkes girişimlerinin tam olarak olumlu sonuç vermemesi ve çatışma çıkmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için çok sinir bozucu ve engelleyici rol oynuyor. Ancak asıl Sudan halkı için yıkıcı ve trajik etkiler doğuruyor. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) de BM Güvenlik Konseyi'nde belirttiği gibi, bu çatışmaya dahil olan liderlerin Sudan halkının çıkarlarını kişisel çıkarlarının önüne koyması gerekiyor."

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