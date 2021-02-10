Virüsten ölenlerin sayısı 536 artarak 78 bin 134'e, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 575 artışla 3 milyon 516 bin 461'e ulaştı.

Rusya, dünya genelinde en çok vaka görülen ülke sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 4'üncü sırada geliyor.

Başkentte vaka sayıları düşüyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1441 artarak 948 bin 477'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 artışla 14 bin 99'a yükseldi.

Diğer yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki sağlık sisteminin salgın döneminde etkin çalıştığını belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede salgınla mücadele alanındaki çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Kitlesel aşılama sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılama süreci devam ediyor.

Kitlesel aşılama kapsamında, 2 milyondan fazla kişi Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını yaptırdı.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 günde de ikinci dozu enjekte ediliyor.

Rusya'da martta kitlesel aşılama, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşısıyla da yapılacak.