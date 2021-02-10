Uzaktan komuta ediliyorlar, arazileri daha hızlı ve güvenli bir şekilde mayınlardan temizliyorlar.

Türk Savunma Sanayii'nin son gözdelerinden mekanik mayın temizleme teçhizatı MEMATT’lar Azerbaycan’a ihraç edildi. 20 adet MEMATT'ın teslimatı gerçekleştirildi.

MEMATT'lar Karabağ'da mayın temizleyecek

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda mayın temizleme faaliyetlerine doğrudan katılacak MEMATT’lar bugün testlerden de başarıyla geçti.

[Fotoğraf: AA]

Muadillerine göre daha hızlı hareket kabiliyeti ve zırh mukavemetine sahip MEMATT’lar, Karabağ’ın mayından temizlenmesinde kullanılacak.

Azerbaycan İstihkam Kuvvetleri Komutanı Anar Kerimov, araçların kısa zaman içerisinde, işgalden kurtarılan arazilerin, mayınlardan ve patlamamış bombalardan temizlenmesi çalışmalarına katılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

ASFAT Kara Programları Direktörü Gökhan Kuş, "Dost ve kardeş Azerbaycan’da yerli ve milli üretimimiz bir aracın eşzamanlı olarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de Azerbaycan ordusunun hizmetine sunulmasından ayrı bir gurur yaşıyoruz. Hali hazırda eğitim faaliyetleri tamamlandı" dedi.

Azerbaycan askerlerine sertifika verildi

Teslimat sonrası 10 günlük eğitimlerini tamamlayan Azerbaycanlı askerlere sertifikaları törenle verildi.

[Fotoğraf: AA]

10 Kasım’dan bu yana 5’i asker 14 Azerbaycanlı, mayınlı arazilerde hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Haber: Fatih Avanos