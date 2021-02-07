Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın testlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.