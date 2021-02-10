Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını açıkladı.

Koalisyon güçlerinin Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki İHA'yı imha ettiğini belirten Maliki, İHA'ların nerede etkisiz hale getirildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Husiler açıklama yapmadı

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Husiler 2014'ten beri bölgede

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.