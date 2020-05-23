Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 335 bin 882’ye çıktı.

Ülkede ölü sayısı 139 artarak 3 bin 388’e, iyileşen sayısı 8 bin 111 artarak 107 bin 936’ya ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42’sinde belirti görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 190 artarak 161 bin 397’ye, ölü sayısı 67 artarak 1934’e çıktı.

Şehirde toplam 47 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.

Son 1 günde 276 bin test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 276 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.