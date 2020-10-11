Rusya'da rekor vaka artışı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 634 artarak 1 milyon 298 bin 718'e ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 149 artarak 22 bin 597'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 240 artışla 1 milyon 20 bin 442'ye ulaştı.
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,3'ünde belirti görülmedi.
Başkent Moskova’da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 4 bin 501 artarak 330 bin 418'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 35 artışla 5 bin 595'e çıktı.
Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede dün 12 bin 846 vaka tespit edilmişti.
Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
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