UNFPA Yemen Ofisi'nin Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki her beş kişiden birinin ruhsal bozukluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ülkede yaklaşık altı yıldır devam eden savaş nedeniyle bu sayının daha da fazla olabileceğine dikkati çekildi.

Ülkede nüfus başına düşen psikiyatr yüzdesinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada ayrıca salgın nedeniyle az sayıdaki akıl ve ruh sağlığı merkezlerinden bazılarının kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiği kaydedildi.

İnsani yardım çalışmalarında etkin aktörlerin finans desteğini düşürmeyi planladığına işaret edilerek, bu yıl ruh sağlığı alanında daha fazla yardım yapılması çağrısında bulunuldu.

UNFPA enformasyon sorumlusu Fehmiye el-Fetih, yaptığı açıklamada, fonun kadın koruma programı (tıbbi, psikolojik ve yasal) ve psikolojik destek programları için 2020 sonuna kadar 9 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fetih, ekim sonuna kadar desteğin sağlanmaması durumunda İbb, Taiz ve Hadramevt dahil olmak üzere bazı illerde hizmet veren 21 psikolojik destek merkezinin kapatılacağı konusunda uyardı.

Yemen'de sadece 50 kayıtlı psikiyatr var

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yaptığı açıklamada Yemen'de sadece 50 kayıtlı psikiyatrın olduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisy on güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.