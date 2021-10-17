Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da hapishanede isyan: Soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da 1 numaralı hapishanede mahkumlar isyan başlattı. Güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti Araştırma Komitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 200 kişinin katıldığı isyan sonucu yaralı olmadığı aktarıldı.
Olaya ilişkin "kargaşa organize etmek ve katılmak" maddesiyle soruşturma başlatıldı.
Vladikavkaz'daki 1 numaralı hapishanede dün 2 mahkumun planlı aramaya uymamaları nedeniyle yaklaşık 200 tutuklu isyan başlatmıştı.
Akabinde güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı öğrenilmişti.
Etiketler: Rusya
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