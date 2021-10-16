Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardığı topraklarında hızlı şekilde imar faaliyetlerine devam ediyor.

Havalimanı inşası, şehirleri birbirine bağlayan demir ve otoyolları, akıllı şehir ve köylerle, Bakü yönetimi yıllarca işgal altında kalmış topraklarını yeniden hayata döndürüyor.

200 haneden oluşacak akıllı köyde her şey düşünülmüş

Zengilan şehrinde ilk akıllı köy için çalışmalar başladı.

TRT Haber ekibi çalışmaları yerinde izledi.

200 evden oluşacak akıllı köy projesi sakinleri için hemen hemen her şey düşünülmüş. Bir tarafta postaneler ve sağlık ocakları olurken, diğer tarafta karakol olacak.

Akıllı köyde evler kendi elektriğini üretecek

Akıllı köy kendi enerjisini üretmesi için her türlü olanak ile donatılacak. Güneş enerjisi ile evler kendi elektriğini üretebilecek.

Akıllı köyde yaşayanlar için tarım arazileri tahsis edilecek.

Proje kapsamında köyün ulaşımının sağlanabilmesi için 4 ana yol da inşa edilecek.

Kahramanlar için anıt dikilecek

Zengilan akıllı köy projesinde işgale son veren kahramanlar da unutulmayacak. Projenin tam kalbinde gerek işgal yıllarını hatırlatacak, gerekse işgale son veren kahramanları hatırlatacak bir zafer meydanı olacak.

Akıllı köye 5 kilometre mesafede ise Zengilan Havaalanı’nın inşaatı devam ediyor.

Akıllı köyde çalışmaların sene sonu tamamlanması planlanıyor.

Kamera: İlkin Umudov

