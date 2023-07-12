Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2023 14:38

Rusya'da Euroclear aleyhine yaklaşık 2 milyar dolar değerinde dava açıldı

Rus varlık yönetim şirketi "Pyervaya", dünyanın en büyük yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank aleyhine Rusya'da 184,8 milyar ruble (2 milyar) değerinde tazminat davası açtı.

Rusya'da Euroclear aleyhine yaklaşık 2 milyar dolar değerinde dava açıldı

Moskova Tahkim Mahkemesi belgelerinde yer alan bilgilere göre, yaptırımlar sonucu dondurulan varlıkları nedeniyle Pyervaya şirketi tarafından Euroclear Bank aleyhine dava açıldı.

Pyervaya'nın Euroclear Bank'tan 184,8 milyar ruble tazminat talep ettiği davada, söz konusu tazminat miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Rusya'da 1996'dan bu yana Sber Varlık Yönetimi ve ardından isim değiştirerek Pyervaya adıyla faaliyet gösteren şirketin yönettiği varlıkların değeri Eylül 2022 itibarıyla 1,44 trilyon ruble seviyesindeydi.

Euroclear Bank, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus devleti ve şirketlerine ait varlıkları dondurmuştu.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
ABD: Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiğimize yönelik iddiaları asılsız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Bolu'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı
14:58
Bartın'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
14:56
Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun toplantısına katıldı
14:53
Gereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza
14:45
İspanya'da yaza denk gelen genel seçimler, posta ile oy kullanma talebini artırdı
14:44
Akçakoca sahilleri selin getirdiği odun parçalarıyla doldu
Gümüşkanat Şelalesi eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor
Gümüşkanat Şelalesi eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ