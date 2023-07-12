Rusya'da Euroclear aleyhine yaklaşık 2 milyar dolar değerinde dava açıldı

Moskova Tahkim Mahkemesi belgelerinde yer alan bilgilere göre, yaptırımlar sonucu dondurulan varlıkları nedeniyle Pyervaya şirketi tarafından Euroclear Bank aleyhine dava açıldı.

Pyervaya'nın Euroclear Bank'tan 184,8 milyar ruble tazminat talep ettiği davada, söz konusu tazminat miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Rusya'da 1996'dan bu yana Sber Varlık Yönetimi ve ardından isim değiştirerek Pyervaya adıyla faaliyet gösteren şirketin yönettiği varlıkların değeri Eylül 2022 itibarıyla 1,44 trilyon ruble seviyesindeydi.

Euroclear Bank, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus devleti ve şirketlerine ait varlıkları dondurmuştu.