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Dünya
AA 12.07.2023 14:25

NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandı

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı.

NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandı

Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıda, 31 NATO ülkesinin liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yer aldı.

NATO liderleri tarafından alkışlarla karşılanan Zelenskiy, ülkelerin isim sıralamasına göre hazırlanan oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın arasında oturdu.

Zelenskiy Vilnius'ta: NATO'ya katılım daveti ideal olurdu
Zelenskiy Vilnius'ta: NATO'ya katılım daveti ideal olurdu

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılıştaki konuşmasında, Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle Konsey'de "eşitler" olarak yan yana bulunduğunu vurguladı.

Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın
Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın

Ukrayna'ya NATO desteğini yineleyen Stoltenberg, "Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün eşitler olarak bir araya geldik. Müttefikler olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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