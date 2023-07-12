Zelenskiy Vilnius'ta: NATO'ya katılım daveti ideal olurdu

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ortak basın toplantısında konuştu.

"Savunma yardımı paketleriyle ilgili olumlu, çok olumlu haberlerimiz var." diyen Zelenskiy, "Zirve sonuçları iyi ancak NATO'ya katılım daveti olsa ideal olurdu." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savaş halindeyken NATO'ya katılamamasının anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO üyeliği eylem planına ihtiyacı olmadığının kabul edilmesi önemli." dedi.