Sırbistan'da Rusya'ya yaptırımı destekleyen bakan görevden alındı

Brnabic, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını savunması ve mayıs ayında gerçekleşen silahlı saldırıların ardından "Sırbistan Şiddete Karşı" sloganıyla muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoları desteklemesi üzerine Basta'nın görevden alınması teklifinde bulunmuştu.

Basta'nın, devletin izlediği siyasete aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı belirtildi.

Sırbistan Meclisinde, Başbakan Ana Brnabic'in teklifi üzerine Bakan Basta için güven oylaması yapıldı. Oylamada 149 milletvekili Basta'nın görevden alınmasını desteklerken, 45 milletvekili çekimser oy kullandı.

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