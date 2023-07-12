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Dünya
AA 12.07.2023 13:27

Sırbistan'da Rusya'ya yaptırımı destekleyen bakan görevden alındı

Sırbistan Meclisinde yapılan güven oylamasında, Rusya'ya yaptırım uygulanması gerektiğini savunan Ekonomi Bakanı Rade Basta görevden alındı.

Sırbistan'da Rusya'ya yaptırımı destekleyen bakan görevden alındı

Sırbistan Meclisinde, Başbakan Ana Brnabic'in teklifi üzerine Bakan Basta için güven oylaması yapıldı. Oylamada 149 milletvekili Basta'nın görevden alınmasını desteklerken, 45 milletvekili çekimser oy kullandı.

Basta'nın, devletin izlediği siyasete aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı belirtildi.

Brnabic, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını savunması ve mayıs ayında gerçekleşen silahlı saldırıların ardından "Sırbistan Şiddete Karşı" sloganıyla muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoları desteklemesi üzerine Basta'nın görevden alınması teklifinde bulunmuştu.

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