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Dünya
Reuters 12.07.2023 12:33

Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata. Bu garantiler, Rusya'nın güvenliğini tehdit eder. Avrupa'yı gelecek için çok daha tehlikeli hale getirecektir" dedi.

Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata

Kremlin Sözcüsü Peskov bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesinin yanlış olduğunu, "potansiyel olarak çok tehlikeli" olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi güvenliğini ihlal edeceğini söyledi.

"Ukraynaya misket bombası verilmesi durumu değiştirmekte ve Rusyayı karşı önlemler almaya zorlamaktadır" dedi.

Peskov ayrıca, NATO yu istikrarsızlık ve şiddet getiren saldırgan ittifak olarak tanımladı.

Yetkililer, G7 ülkelerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve Moskova'yı gelecekteki saldırılardan caydırması için uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeve açıklamalarının beklendiğini söyledi .

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