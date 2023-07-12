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Dünya
AA 12.07.2023 11:28

Fransa yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdiğini belirtti.

Fransa yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Lecornu, Twitter'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğinin azalmadığını, ülkesinin 1600'ü Polonya'da olmak üzere yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdiğini ifade etti.

Bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 7 bine yükseleceğini kaydeden Lecornu, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre eğitim verildiğini vurguladı.

Lecornu, Ukraynalı askerlerin eğitimde AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankı, Caesar obüsü, SAMP-T hava savunma sistemi ve çok namlulu roketatar gibi ekipmanları kullanmayı ve bakımını yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Fransız Bakan, söz konusu ekipmanları daha önce Ukrayna ordusuna gönderdiklerini anımsattı.

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