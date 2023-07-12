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Dünya
AA 12.07.2023 11:32

Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamentonun feshedilmesi gündemde

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 5 yıllık görev süresi dolacak olan Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin, Seçim Komisyonunun işini kolaylaştırmak için 13 Ağustos'tan önce feshedilebileceğini söyledi.

Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamentonun feshedilmesi gündemde

Geo News televizyonuna açıklamada bulunan Sanaullah, Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin, 11 Ağustos'ta feshedilmesi halinde, Seçim Komisyonunun seçimlere hazırlık için 90 günden fazla zamana sahip olacağını belirtti.

Sanaullah, bu sebeple 5 yıllık görev süresi dolacak olan Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin, Seçim Komisyonunun işini kolaylaştırmak için 13 Ağustos'tan önce feshedilebileceğini ifade etti.

Rana Sanaullah, meclislerin feshedilmesinin ardından geçici hükümetin ülkeyi yöneteceğini ve genel seçimlerin de anayasaya uygun şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Sanaullah'ın açıklamaları, Ulusal Meclisin görev süresinin uzatılacağına dair söylentilerin ardından geldi.

Öte yandan, koalisyon hükümeti ortaklarından Pakistan Halk Partisi de meclislerinin 8 Ağustos'ta feshedilmesi teklifinde bulundu.

Meclisin görev süresi 12 Ağustos'ta doluyor

Pakistan Ulusal Meclisi ile Sindh ve Belucistan eyaletlerinin meclislerinin görev süresi 12 Ağustos'ta sona eriyor. Pencap ve Hayber Pahtunhva'da geçici yönetimler olduğu için bu 2 eyalette meclisler feshedilmeyecek.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini, 14 Ocak 2023'te feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak 2023'te de Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin, 8 Ekim 2023'te aynı gün yapılacağını duyurmuştu.

Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

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