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Dünya
AA 12.07.2023 11:11

Güney Afrika'dan Hindistan'a getirilen 12 çitadan biri daha öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'nda, Güney Afrika'dan getirilen çitalardan biri daha kavga sırasında aldığı ağır yaralar nedeniyle öldü.

Güney Afrika'dan Hindistan'a getirilen 12 çitadan biri daha öldü

BBC'nin haberine göre, park yetkilisi, şubatta Güney Afrika'dan Hindistan'a getirilen 12 çitadan bazılarının ölmesiyle ilgili yeni bilgi verdi.

Mayıstan bu yana 3 yetişkin çita ve 3 yavrunun öldüğü parkta, "Tejas" isimli çitanın da kavga sırasında aldığı ölümcül yaralar sebebiyle kurtarılamadığı ifade edildi.

Eylül 2022'de 8 Namibya çitası getirilmişti

Ülkede, dünyanın en hızlı kara hayvanı çitaları yeniden yetiştirmeye yönelik "Çita Projesi" kapsamında 8 Namibya çitası, 17 Eylül 2022'de Kuno Ulusal Parkı'na getirilmişti. Proje kapsamında 18 Şubat'ta 12 Namibya çitası daha getirilmişti.

Çitalardan biri, martta 4 yavru dünyaya getirmişti.

Çitaların, aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Hindistan'da tamamen yok olan tek büyük etobur olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki son çitanın 1947'de Koriya bölgesinde öldüğü değerlendirilirken, çitaların neslinin tükendiği 1952'de ilan edilmişti.

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