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Dünya
AA 12.07.2023 14:20

Microsoft: Çinli hacker grubu Batı Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Çinli hacker grubunun Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının elektronik postalarını ele geçirdiğini duyurdu.

Microsoft: Çinli hacker grubu Batı Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Storm-0558 adlı hacker grubu, Batı Avrupa'da aralarında kamunun da yer aldığı yaklaşık 25 kurum ve kişiye ait elektronik posta hesaplarını hedef aldı.

Müşterilerin, olağan dışı e-posta hareketlerini Microsoft'a şikayet etmesinin ardından grubun hesaplara erişiminin yaklaşık bir ay boyunca fark edilmediği ortaya çıktı.

Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Charlie Bell, grubun, bilgi toplamak için e-posta sistemlerine erişerek casusluk faaliyetlerine odaklandığını düşündüklerini belirtti.

Storm-0558'in faaliyetlerinin takip edileceği ve benzer saldırılara karşı korunmak için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

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