Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama
[Fotograf: TRT Haber]
Rusya’ya bağlı Çuvaşistan'da, Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattında yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin gaz ihracatına yönelik önemli boru hatlarından Urengoy-Pomarı-Ujgorod'un Çuvaşistan kısmında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Urengoy-Pomarı-Ujgorod hattı, Ukrayna üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya Rus gazı sevkiyatı için 1983'te inşa edilmişti.
Etiketler: Rusya
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