Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299’a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59’a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.

Eğitim-öğretim başladı

Rusya genelinde salgın koşullarında yeni eğitim-öğretim yılı açıldı.

Rospotrebnadzor’un tavsiyesi gereği okullarda ders öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin ateşi ölçülecek. Okullarda öngörülmeyen durumlar için sağlık görevlisi bulundurulacak.

Velilerin, okullara girmelerini gerektiren durumlarda girişte ateşleri kontrol edilecek. Okullarda hijyen kurallarına en yüksek seviyede uyulacak.

Öğrencilere maske kullanma zorunluluğunun olmayacağı okullarda sınıflar içerisinde sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak.

Üniversitelerde ise öğrenci ve öğretim üyelerinin bütün yıl boyunca, eğitim süresince maske kullanması zorunlu olacak.