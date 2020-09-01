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Kerkük’te bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın Kerkük vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Kerkük’ün güneyindeki bir polis kontrol noktasına yönelik bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, patlama sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Etiketler: Kerkük kerkük saldırıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 10:30
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