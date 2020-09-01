Irving Polis Departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kim tarafından yazıldığı belli olmayan "Ülkenize dönün" başlıklı mektupta şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Amerikan vatandaşları, bilgi teknolojileri ve diğer alanlardaki işlerini Hindistanlılar ile Çinlilere kaptırıyor. Daha fazla beklemeden ülkeyi terk etmenizi istiyoruz. (Aksi halde) Çalıştığınız yerde, toplum içerisinde, havuzda ya da oyun alanlarında sizi vurmaktan başka çaremiz kalmayacak."

Soruşturma başlatıldı

Polis, yayımladığı mesajda, tacizi ve nefret suçunu "son derece ciddiye aldıklarını" belirterek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Söz konusu mektubun kim tarafından ve nerede yazıldığına dair bilgisi olanların görevli müfettişliğe ulaşması istendi.