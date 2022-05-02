Rusya'nın Perm Bölgesi Devlet Çalışma Müfettişliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Perm Barut Fabrikası” adlı tesiste dün akşam nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’daki Ural Dağları’na yakın bir bölgede bulunan Perm Barut Fabrikası’nda Grad ve Smerç gibi çoklu füze fırlatma sistemlerinin yanı sıra hava savunma sistemleri için de şarj ünitelerinin üretildiği biliniyor.