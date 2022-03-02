Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da barış isteyenler gösteri yapıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'da, Ukrayna'ya saldırıların durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı.
Rusya'da, başkent Moskova ve St.Petersburg kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine yüzlerce kişi katıldı.
St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.
Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.
Polisten sert müdahale
Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu.
Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor.
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