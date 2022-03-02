Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Rusya Dışişleri Bakanından Rus diplomatlara "savaşı protesto" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Eski Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozıryev, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını protesto etmek için tüm Rus diplomatları istifaya çağırdı.
Kozıryev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus diplomatların çok profesyonel olduğunu belirterek, bakan olduğu dönemde onlarla çalışırken gurur duyduğunu söyledi.
Ukrayna’daki kardeş savaşını desteklememek gerektiğini kaydeden Kozıryev, "Tüm Rus diplomatları protesto için istifa etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.
Kozıryev, 1990-1996 yıllarında Rusya’da dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.
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