Rusya'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Kamçatka bölgesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bir ayının kent sakinlerine saldırdığı belirtildi.
Saldırıya uğrayanlardan 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralanması nedeniyle kurtarılamadı." ifadesine yer verildi.
Bölge yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı, saldırgan ayının vurulduğu kaydedildi.
Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda da hafta başında ormanda ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetmişti.