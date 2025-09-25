Açık 28.1ºC Ankara
AA 25.09.2025 15:54

Rusya'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Kamçatka bölgesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bir ayının kent sakinlerine saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanlardan 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralanması nedeniyle kurtarılamadı." ifadesine yer verildi.

Bölge yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı, saldırgan ayının vurulduğu kaydedildi.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda da hafta başında ormanda ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya
