TASS haber ajansının haberine göre Roscosmos, "Başlangıçta, Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve Francisco Rubio, 28 Mart 2023'te Soyuz MS-22'ye ineceklerdi. Bunun şimdi Eylül 2023'te Soyuz MS-23'te gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.

Hem NASA hem de Roscosmos, sızıntının kapsüle yüksek hızda çarpan küçük bir uzay taşı parçacığı olan bir mikrometeoroidden kaynaklandığına inanıyor.