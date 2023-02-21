Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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