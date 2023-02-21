İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.