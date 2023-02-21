Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales'ten oluşan heyet, Tsai tarafından kabul edildi.

Tsai, ABD'li parlamenterlere ziyareti için teşekkür ederek, Ada'daki temaslarının çip tasarımı ve üretimi, yenilenebilir enerji ve yeni nesil mobil hücre altyapısında teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi için fırsat olmasını umduklarını dile getirdi.

Tayvan ve ABD'nin askeri işbirliğini artırması gerektiğini vurgulayan Tsai, "İleriki aşamada, otoriter yayılmacılığın ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında ABD ve diğer demokratik ortaklarımızla daha aktif işbirliği yapacağız." dedi.

Heyete öncülük eden Ro Khanna da ziyaretin amacına ilişkin "ABD ve Tayvan'ın demokrasiye ve özgürlüğe bağlılıkla ortak değerleri paylaştığını yinelemek için buradayız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partili Senatör Todd Young'ın ocak ayındaki ziyaretinin ardından bu yıl, Ada'ya ABD Kongresinden ikinci ziyareti gerçekleştiren heyet, dün başladığı temaslarında Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si-kun ile çip üretiminde dünya lideri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin (TSMC) kurucusu Morris Chang ile bir araya gelmişti.

Demokrat Partili Khanna ve Auchincloss, Temsilciler Meclisi'nin yeni kurulan Çin ile Rekabet Özel Komitesi'nde yer alıyor.

Pelosi'nin ziyareti tansiyonu yükseltmişti

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Ada'ya yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında gerilime sebep olmuştu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.